Депутат Соловьев: россияне простят Пугачеву, если она извинится за критику СВО

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член комитета по культуре, Сергей Соловьев заявил, что россияне простят Аллу Пугачеву, она сможет выступать в стране, если публично извинится за свою антироссийскую позицию, критику специальной военной операции и Вооруженных сил России.
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