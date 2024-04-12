Депутат Соловьев: россияне простят Пугачеву, если она извинится за критику СВО

Не нужны ни ее извинения, ни она.

тн

татьяна неструева

а как этот человек может говорить за весь народ ? кто ему дал право ? то что она наговорила не подлежит извинению. Все ясно . из комитета культуры . швыдкой любимова ямпольская отмазывают свою еврейку