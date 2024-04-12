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Депутат Соловьев: россияне простят Пугачеву, если она извинится за критику СВО

Депутат Соловьев: россияне простят Пугачеву, если она извинится за критику СВО

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член комитета по культуре, Сергей Соловьев заявил, что россияне простят Аллу Пугачеву, она сможет выступать в стране, если публично извинится за свою антироссийскую позицию, критику специальной военной операции и Вооруженных сил России.

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Комментарии
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8marta svetlogorsk
Не нужны ни ее извинения, ни она.
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18 час.
тн
татьяна неструева
а как  этот  человек  может говорить за весь  народ  ? кто ему дал право  ? то  что она наговорила  не подлежит  извинению.  Все  ясно   . из  комитета   культуры .  швыдкой  любимова   ямпольская  отмазывают   свою  еврейку
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18 час.
олег п
Депутата надо выслать в след за пугачёвой
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17 час.

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