Полмиллиарда рублей потратят в Калужской области на замену 20 километров труб

В 2025 году в Калужской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры потратят 500 миллионов рублей В 2025 году в Калужской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры потратят 500 миллионов рублей, из которых 178 миллионов — из регионального бюджета, а 315 миллионов дадут федералы.