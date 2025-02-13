Полмиллиарда рублей потратят в Калужской области на замену 20 километров труб

В 2025 году в Калужской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры потратят 500 миллионов рублей В 2025 году в Калужской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры потратят 500 миллионов рублей, из которых 178 миллионов — из регионального бюджета, а 315 миллионов дадут федералы.
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