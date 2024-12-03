«Как эти гады надоели». Мигранты из Средней Азии спонсируют террористов в Сирии — дают деньги на убийство русских солдат

Вадим Кузнецов

Так и кажется, что у нас больше не считается преступлениями одобрение терроризма, спонсирование терроризма. Все эти организации признаны террористическими. Следовательно, те, кто переводит им средства из России, кто выражает им поддержку, должны быть признаны преступниками по суду и осуждены. У нас полно незавершенных больших проектов (та же Трансполярная магистраль), а люди - на фронте. А тут - толпы преступников, которые должны искупить свою вину тяжелым трудом в суровых условиях (каторга)