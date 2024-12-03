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«Как эти гады надоели». Мигранты из Средней Азии спонсируют террористов в Сирии — дают деньги на убийство русских солдат

«Как эти гады надоели». Мигранты из Средней Азии спонсируют террористов в Сирии — дают деньги на убийство русских солдат

NEWS.ru Автор: Мария Баранова Выходцы из Таджикистана и Узбекистана спонсируют террористов в Сирии в обмен на записи с убийством русских и сирийских солдат, сообщает ряд источников в Telegram-каналах.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Так и кажется, что у нас больше не считается преступлениями одобрение терроризма, спонсирование терроризма. Все эти организации признаны террористическими. Следовательно, те, кто переводит им средства из России, кто выражает им поддержку, должны быть признаны преступниками по суду и осуждены. У нас полно незавершенных больших проектов (та же Трансполярная магистраль), а люди - на фронте. А тут - толпы преступников, которые должны искупить свою вину тяжелым трудом в суровых условиях (каторга)
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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5 час.
лл
лина любимцева
Ну и что скажет российское руководство на это все?!!!!
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4 мин.

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