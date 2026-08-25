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Царьград

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Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования - Собянин

Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования - Собянин

Столица стала главной площадкой для обмена лучшими практиками в сфере образования: делегации из более чем 40 субъектов страны приезжают в Москву за опытом, который затем внедряют у себя - от стажировок педагогов до обучения на цифровых тренажёрах.

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