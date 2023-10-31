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Выйти из-под влияния Запада: Почему для Кении Саудовская Аравия привлекательнее Британии и США?

Выйти из-под влияния Запада: Почему для Кении Саудовская Аравия привлекательнее Британии и США?

Саудовская Аравия будет использовать Кению в качестве ворот в Африку, заявил на встрече с кенийским президентом Уильямом Руто наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, подчеркнув, что восточноафриканская страна является краеугольным камнем стабильности и роста всего континента.

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