Steak Lovers
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Steak Lovers

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Готовим нежнейший бефстроганов из свинины: тает во рту и подходит к любому гарниру

Готовим нежнейший бефстроганов из свинины: тает во рту и подходит к любому гарниру

Бефстроганов по классическому рецепту готовят из говядины и долго томят на медленном огне. Но мы приготовим это блюдо из свинины всего за 30 минут и получим вкусное мясо с сочной подливой, все будет буквально таять во рту.

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