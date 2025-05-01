ВС РФ поразили два предприятия украинского ВПК под Харьковом и учебную базу ВСУ в Киевской области

Украинские ресурсы сообщают, что в поселке Васищево под Харьковом минувшей ночью ударами российских БПЛА семейства «Герань» были поражены производственные цеха и склады двух промышленных предприятий, занимавшихся выпуском продукции в интересах ВПК киевского режима.
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