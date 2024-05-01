Театр абсурда
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Театр абсурда

8 781 подписчик

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Свежие комментарии

  • star
    Звезды-ХА.Пророки-дваХА.Они купленные ШУТЫ,которым мы позволяем себя развлекать.ЗВЕЗДУЛЬКИ-вы для нас ,как женщины с ...В России изменило...
  • Андрей
    те кто поедет сами себе место" под шконкой " выбрали.Таких не жалеют , а презирают.Любой наш каприз ...
  • Андрей
    ну что же, очень качественная пропаганда , раз прям в точку.👍"Да это насмешка ...

"Сейчас в высших эшелонах власти стоит вопрос о признании Тимура Иванова изменником Родины"

"Сейчас в высших эшелонах власти стоит вопрос о признании Тимура Иванова изменником Родины"

Нешуточная информационная борьба развернулась вокруг арестованного замминистра обороны Тимура Иванова.

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Комментарии
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Александр Матвеев
Иванов приказом Шойгу только отстранен от исполнения обязанностей замминистра, а освобождать его от должности замминистра обороны может только Президент РФ своим указом.
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