«Украла» платье Кейт Миддлтон: Тейлор Свифт катастрофически опозорилась на «Грэмми»

Фанаты были поражены поведением певицы. Тейлор Свифт "не заметила" Селин Дион LEGION-MEDIAХотя вручение призов «Грэмми» завершилось еще в ночь с воскресенья на понедельник, фанаты до сих пор продолжают обсуждать то, что творилось на церемонии.