Председатель комиссии Общественной палаты России по суверенитету Владимир Рогов заявил, что украинские власти предлагают неприемлемую формулу урегулирования конфликта, целью которой является лишь временная передышка для режима Зеленского.
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