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Рогов: Украина навязывает РФ недопустимые условия урегулирования конфликта

Рогов: Украина навязывает РФ недопустимые условия урегулирования конфликта

Председатель комиссии Общественной палаты России по суверенитету Владимир Рогов заявил, что украинские власти предлагают неприемлемую формулу урегулирования конфликта, целью которой является лишь временная передышка для режима Зеленского.

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