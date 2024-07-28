Лунев пожаловался на высокую стоимость аренды в Москве

Андрей Лунев высказался о стоимости аренды в столице России. Голкипер «Динамо» Андрей Лунев, который на протяжении последних нескольких лет выступал за пределами России, отметил, что за время отсутсвия в стране в Москве значительно выросла стоимость аренды.
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