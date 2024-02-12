«Мотивы трудно понять»: чем для ВСУ обернется назначение Сырского

Отстранение Валерия Залужного от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначение на это место Александра Сырксого скажется, прежде всего, на внутриполитических моментах самого киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии