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«Мотивы трудно понять»: чем для ВСУ обернется назначение Сырского

«Мотивы трудно понять»: чем для ВСУ обернется назначение Сырского

Отстранение Валерия Залужного от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначение на это место Александра Сырксого скажется, прежде всего, на внутриполитических моментах самого киевского режима.

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