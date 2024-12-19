Испания сохранила закупки российского СПГ на уровне 2023 года

В 2024 году Испания продолжила приобретать российский сжиженный природный газ (СПГ) в тех же объемах, что и годом ранее, несмотря на заявления местных властей о необходимости сокращения его импорта и перехода на альтернативные источники энергии.
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