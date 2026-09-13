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«Я обещала себе не плакать, но я не держу свои обещания»: Селин Дион не сдержала эмоций на первом за шесть лет концерте

«Я обещала себе не плакать, но я не держу свои обещания»: Селин Дион не сдержала эмоций на первом за шесть лет концерте

Селин Дион впервые за шесть лет вернулась на сцену и выступила в Париже. Концерт 58-летней певицы на La Plenitude Arena посетили около 30 тысяч зрителей.

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