Рубио: Только встреча Владимира Путина и Дональда завершит конфликт на Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио уверен, переговоры лидера американского государства Дональда Трампа и президента России Владимира Путина — единственная возможность добиться окончания украинского конфликта мирным путем.
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