В Севастополе появятся новые защитные сооружения на улицах

Дополнительные укрытия установят на городских улицах. В частности, в районе школы «Экотех плюс», где между учебными корпусами и жилыми домами достаточно длинный тротуар проходит через открытое пространство.
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