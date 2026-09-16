ШОС осудила нападения и угрозы в адрес мирных ядерных объектов

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решительно осуждает нападения и угрозы нападений на мирные ядерные установки, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
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