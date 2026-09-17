Shot: в Тюмени после взрыва аккумулятора электросамоката сгорела квартира

В Тюмени в результате взрыва аккумулятора электросамоката загорелась квартира в многоэтажном доме. По данным Shot, возгорание началось сегодня около 7 утра в квартире на девятом этаже дома № 117 на улице Новоселов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный муфтий ...
- Ульянов иронично ...
- ХЛ Ульянов иронично ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым