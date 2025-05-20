По данным Джеза Кордена, следующая консоль Xbox может включать Steam, Epic Games Store и другие платформы для ПКНесмотря на первоначальный успех, продажи Xbox Series X|S резко упали, и очевидно, что консоли больше не являются приоритетом для Microsoft.
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