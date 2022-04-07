«Барса» не бежит и не играет, а это очень серьезно. Она могла пропустить 3 или 4». Луис Суарес Мирамонтес о матче с «Айнтрахтом»

Луис Суарес Мирамонтес раскритиковал «Барселону» за матч с «Айнтрахтом». Матч 1/4 финала Лиги Европы между этими командами завершился вничью – 1:1.

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