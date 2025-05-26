Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 26 мая по 1 июня

Что обещают звезды на этой неделе фото: Midjorney/ParentsЕсли вы думаете, что трудности, которые вас преследуют, связаны с ретроградным Меркурием, спешим вас разочаровать — раньше июля свалить проблемы на него не получится.
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