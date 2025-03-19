«На этой неделе»: в Белом доме раскрыли подробности разговора Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 20 марта, ФедералПресс. В ходе недавнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп представил новые инициативы, направленные на повышение безопасности в стране.
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