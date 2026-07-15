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Регионы России

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Аргентина выиграла у Англии и отметила победу баннером о Фолклендских островах

Аргентина выиграла у Англии и отметила победу баннером о Фолклендских островах

Футболисты сборной Аргентины одержали победу над сборной Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира 2026 года и отпраздновали успех провокационным баннером, на котором утверждается, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

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