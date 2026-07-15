Аргентина выиграла у Англии и отметила победу баннером о Фолклендских островах

Футболисты сборной Аргентины одержали победу над сборной Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира 2026 года и отпраздновали успех провокационным баннером, на котором утверждается, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.