Футболисты сборной Аргентины одержали победу над сборной Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира 2026 года и отпраздновали успех провокационным баннером, на котором утверждается, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.
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