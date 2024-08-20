Марочко: ВС РФ выбили ВСУ с трех опорников на сватовско-кременском участке

Российские бойцы выбили украинских военных с территории трех укрепрайонов на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения, сообщил в своем Telegram-канале подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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