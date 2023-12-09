Россиянам дали советы по экономии на новогодних застольях

Самый главный совет, как сократить расходы на праздничные застолья, — рассчитать количество приглашенных на праздник гостей, а также продумать меню новогоднего стола, поделился 9 декабря бренд-шеф сети кафе быстрого питания «Крошка Картошка» Сергей Михеев в разговоре с «Газетой.