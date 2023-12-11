В Подмосковье задержали консультантов отдела при минсоцразвития за взятки

В Московской области правоохранители задержали 11 человек, двое из которых работают консультантами отдела при министерстве социального развития Московской области и один — консультантом отдела при министерстве инвестиций и промышленности региона, по подозрению в получении взяток.
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