Специалисты нижегородского ГУАД начали обследование гарантийных участков дорог после эксплуатации в зимний период

Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области приступили к масштабному обследованию гарантийных участков дорог и искусственных сооружений с применением инструментальной диагностики, сообщили в ГУАД.
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