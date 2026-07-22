«Работают уверенно, устойчиво»: Путин подвёл экономические итоги

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, проходящего в Кремле в режиме видеоконференции, заявил об устойчивом состоянии отечественной экономики, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и других секторах .
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