«Работают уверенно, устойчиво»: Путин подвёл экономические итоги

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, проходящего в Кремле в режиме видеоконференции, заявил об устойчивом состоянии отечественной экономики, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и других секторах .