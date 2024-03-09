Спортивные выходные ⚽️ Сегодня состоится футбольный матч в рамках чемпионата Новониколаевского района по мини-футболу, 16 тур🔥 Команда "Дилетанты" встретится на игровом поле с киквидзенскими спортсменами.
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Спортивные выходные ⚽️ Сегодня состоится футбольный матч в рамках чемпионата Новониколаевского района по мини-футболу, 16 тур🔥 Команда "Дилетанты" встретится на игровом поле с киквидзенскими спортсменами.