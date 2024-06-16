Салливан заявил, что мирный план Путина противоречит здравому смыслу

Мирный план, который предложил президент России Владимир Путин, якобы противоречит здравому смыслу. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время конференции по Украине в Швейцарии, сообщает РИА Новости.
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