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Владимирские новости

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Жителей соседнего от Владимира региона предупреждают о ночных заморозков

Жителей соседнего от Владимира региона предупреждают о ночных заморозков

Владимирцам, кто в это время собирается в соседний регион нужно быть крайне внимательными на дороге.Жителей соседнего от Владимира региона - Московской области синоптики Гидрометцентра России предупреждают о ночных заморозков ниже ноля.

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