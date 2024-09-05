Жителей соседнего от Владимира региона предупреждают о ночных заморозков

Владимирцам, кто в это время собирается в соседний регион нужно быть крайне внимательными на дороге.Жителей соседнего от Владимира региона - Московской области синоптики Гидрометцентра России предупреждают о ночных заморозков ниже ноля.
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