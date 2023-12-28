В Тверской области разыскивают пропавшего 10 декабря мужчину

В Ржеве разыскивают Сергея Савенкова. Мужчина пропал 10 декабря. Как сообщают волонтеры ВПСО «Сова» , 38-летний мужчина был предположительно одет в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки и серо-голубую шапку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии