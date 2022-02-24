Телеканал "КРЫМ 24"

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В Минздраве Крыма опровергли информацию о перепрофилировании коек под приём раненных

В Минздраве Крыма опровергли информацию о перепрофилировании коек под приём раненных в результате каких-либо действий.

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