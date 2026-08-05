В ООН после налета на Геленджик призвали защитить мирных жителей

Политика как она есть

Стороны конфликта вокруг Украины должны принимать меры, чтобы не допускать жертв среди мирных жителей и повреждений гражданских объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марты Уртадо.