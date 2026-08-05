В ООН после налета на Геленджик призвали защитить мирных жителей

Стороны конфликта вокруг Украины должны принимать меры, чтобы не допускать жертв среди мирных жителей и повреждений гражданских объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марты Уртадо.
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