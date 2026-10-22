Пациент у психолога.Если ваша жена дура, то виноваты в этом только вы. Потому чтоименно вы виноваты в том, что эта дура - ваша жена.
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"Если вас выписали из сумасшедшего дома, это не значит, что вас вылечили. Просто вы стали как все"....Если больной стал , как все , - это и есть нормальность ...Вести себя ПРАВИЛЬНО нормально в любой ситуации -это и есть выздоровление.