Ирина Влах: «Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир»

Ирина Влах, первая женщина, занявшая должность башкана Гагаузии, прошла долгую политическую карьеру. Она была депутатом парламента Республики Молдова в течение десяти лет (2005-2015 годы), а после этого взяла на себя управление Гагаузской автономией, которой руководила в период с 2015 по 2023 год.