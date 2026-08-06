Zero Hedge
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Zero Hedge

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Change Of Plans?

Change Of Plans?

Change Of Plans? By Bas van Geffen, Senior Macro Strategist at Rabobank Brent prices held steady just below the $80-level, as Iran said it reached an agreement with Oman on a proposed shipping route through the Strait of Hormuz.

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