Change Of Plans? By Bas van Geffen, Senior Macro Strategist at Rabobank Brent prices held steady just below the $80-level, as Iran said it reached an agreement with Oman on a proposed shipping route through the Strait of Hormuz.
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