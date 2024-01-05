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Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Зенит», «Руна» – УНИКС и другие матчи

«Парма» примет в Перми санкт-петербургский «Зенит», действующий чемпион казанский УНИКС встретится в гостях с московской «Руной».

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