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Похитивших более миллиарда аферистов задержали в Москве

Похитивших более миллиарда аферистов задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 12 жителей Москвы, которых подозревают в крупном мошенничестве с продажей несуществующего сельскохозяйственного оборудования – после получения предоплаты они исчезали, оставляя клиентов ни с чем.

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