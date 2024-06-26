Похитивших более миллиарда аферистов задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 12 жителей Москвы, которых подозревают в крупном мошенничестве с продажей несуществующего сельскохозяйственного оборудования – после получения предоплаты они исчезали, оставляя клиентов ни с чем.
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