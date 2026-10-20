К вопросу о том, на что опираются американцы и как распределен контроль над редкоземами в ЦА. Источник коллажа: Тг-канал «БелВПО» Цифры говорят сами за себя: на долю Китая приходится около 70% всего экспорта критического сырья из стран региона, и Пекин управляет здесь, по меньшей мере, 25 активными добывающими проектами.