Шведский подводник требует НАТО быть бдительным в Балтийском море. "Русские сделали домашнее задание.
"Осторожно, русские": В Швеции вновь паникуют из-за подлодок России
Комментарии
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АндрейБорков
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16 час.
Иван
Шведские дамы истрят!е
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16 час.
Сергей Бессонов
Если шведы так озабочены подводной безопасностью своих территориальных вод, значит надо туда подбросить им пару "игрушек" с самоликвидатором, которые способны периодически излучать разные шумы. Пусть ребята развлекаются в старинной китайской забаве - поиском чёрной кошки ... и реже вспоминают про своё членство в НАТО.
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14 час.
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