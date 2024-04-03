"Осторожно, русские": В Швеции вновь паникуют из-за подлодок России

Сергей Бессонов

Если шведы так озабочены подводной безопасностью своих территориальных вод, значит надо туда подбросить им пару "игрушек" с самоликвидатором, которые способны периодически излучать разные шумы. Пусть ребята развлекаются в старинной китайской забаве - поиском чёрной кошки ... и реже вспоминают про своё членство в НАТО.