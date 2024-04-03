Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кремлин Православович
    А где ордер на арест этого Сергея Абашина? Где ЧК? Где "По закону военного времени"?"Мини-геноцида" р...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Да лягушатник идет по стопам нарика террориста... Крыша потекла наглухо у двух извращенцев...Макрон пытался пе...
  • Владимир
    Так какая рыба лучше?Морская или речна...

"Осторожно, русские": В Швеции вновь паникуют из-за подлодок России

"Осторожно, русские": В Швеции вновь паникуют из-за подлодок России

Шведский подводник требует НАТО быть бдительным в Балтийском море. "Русские сделали домашнее задание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ответить
16 час.
Иван
Шведские дамы истрят!е
Ответить
16 час.
Сергей Бессонов
Если  шведы так озабочены подводной безопасностью своих территориальных вод, значит надо туда подбросить им пару  &quot;игрушек&quot; с самоликвидатором, которые способны периодически излучать разные шумы. Пусть ребята развлекаются в старинной китайской забаве - поиском чёрной кошки ... и реже вспоминают про своё членство в НАТО.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх