Daily Storm

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Евросоюз планирует поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро

Евросоюз планирует поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро

По данным Financial Times, Брюссель окажет помощь Киеву, выделенную из Европейского фонда мира, «в течение недель»Евросоюз намерен поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму один миллиард евро, выделенную из Европейского фонда мира.

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