Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик после поражения от «Комо» (1:4) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов раскритиковал отношение к делу футболистов своей команды.
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