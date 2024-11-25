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Глава генштаба ВСУ «обнаружил» в Курской области военных КНДР, замаскированных под «коренные народы» Дальнего Востока

Глава генштаба ВСУ «обнаружил» в Курской области военных КНДР, замаскированных под «коренные народы» Дальнего Востока

Удар новейшей российской ракеты «Орешник» по «Южмашу» заставил Запад забыть о якобы переброшенных в Россию войсках КНДР, но в Киеве решили об этом напомнить и снова подняли эту тему.

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