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СМИ: российский военный подорвал себя вместе с боевиком «Азова»*

СМИ: российский военный подорвал себя вместе с боевиком «Азова»*

В СМИ рассказали о подвиге российского бойца, который отказавшись сдаться украинскому боевику «Азова»* в плен, предпочёл подорвать себя вместе с националистом.

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