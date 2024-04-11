К чему привела жалоба многодетной тюменки Моору на бездорожье

ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН, 11 апреля, ФедералПресс. В деревне Решетникова подъезд к дому многодетной матери Олеси Галихановой, которая лично пожаловалась губернатору Александру Моору на бездорожье и грязь, засыпают щебнем.
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