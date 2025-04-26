Врач Уланкина: в майские праздники могут обостриться гастрит и язва желудка

В период майских праздников на фоне повышенных физических нагрузок, погрешностей в диете, обезвоживания могут обостриться ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, предупредила в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.