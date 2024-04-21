В Вышневолоцкой центральной библиотеке прошло открытие «Недели тверской книги» — значимого события в культурной жизни округа, объединяющее авторов, писателей, художников, музыкантов, журналистов, краеведов, издателей, читателей, библиотекарей и всех тех, кто не мыслит свою жизнь без книги.