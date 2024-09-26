В пропавшем под Архангельском вертолете мог находиться депутат

На борту вертолета Robinson 44, с которым 26 сентября была потеряна связь, предположительно находился депутат городской думы Архангельска, 26 сентября сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
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