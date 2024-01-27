С какой галактической загадкой столкнулись ученые Елена ГалицкаяСогласно современным представлениям астрономов, Вселенная продолжает свое расширение, образуя удивительные структуры на гигантских масштабах.
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